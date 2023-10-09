После употребления алкоголя и наркотиков многие учасники фестиваля не могли быстро и адекватно реагировать на происходящее.

Израильтянин Шай Вайнштейн был на музыкальном фестивале в израильской пустыне, на который напали боевики ХАМАСа. Как пишет The Times of Israel, он рассказал, как ему удалось выбраться с фестиваля и поделился тем, что происходило во время нападения.

По мнению все большего числа военных аналитиков, террористы ХАМАС, очевидно, заранее знали о масштабном событии. Они окружили и расстреляли десятки участников. По итогу были убиты около 260 людей и многие взяты в заложники.

Вайнштейн рассказывает, что после ночи танцев на рейве на котором собрались около 3000 человек, в основном молодых израильтян, когда он услышал первый залп ракет из Газы, он подошел к своим друзьям и попросил их собираться.

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Изначально они не спешили, так как считали, что "это просто ракеты" и Железный купол даст им возможность собраться и подготовиться. Кроме того, как и многие участники рейва, они провели ночь, употребляя наркотики и алкоголь.

Однако, по свидетельствам Вайнштейна, примерно в 6:30 утра к грохоту ракет присоединились слабые хлопки выстрелов.

"Мне показалось, что я услышал выстрелы вдалеке, поп-поп-поп. Это было очень слабо, очень быстро… Но люди были максимально расслаблены, когда вокруг летали ракеты", - рассказывает парень.

По его словам, когда стрельба стала слышна для всех, люди начали паниковать. Из-за суматохи и паники автомобили, покидающие место происшествия, создали пробку на дорогах, поскольку служба безопасности и полиция отдавали противоречивые приказы.

"Полиция перекрыла одну из дорог слева от выезда со стоянки. Все пытались выбраться. Некоторые люди начали выбегать из своих машин. Я думаю, что [из-за употребления наркотиков] людям стало труднее думать и реагировать", - сказал он.

Он рассказал, что все произошло очень быстро, всего за час от первой ракеты до первых выстрелов.

"Мы видели, как убегали люди на велосипедах, видели брошенные машины, машины, полные пулевых отверстий. Я помню одну конкретную машину, человек в машине сидел на переднем сиденье с дыркой в лице. Они попытались сбежать, но не смогли, и их застрелили в машине", - сказал Вайнштейн.

Он сказал, что они сбавляли скорость только для того, чтобы объехать трупы, которые лежали лицом вниз на земле, разбросанные по дороге. По его словам, среди погибших были солдаты.

"Каждый раз, когда мимо нас проезжала машина, я был уверен, что это ХАМАС. Каждый раз, когда мы видели впереди кого-то, похожего на солдат, мы не знали, ЦАХАЛ это или ХАМАС… Мы замедляли скорость только перед контрольно-пропускными пунктами и телами", - сказал Вайнштейн.

Они ехали два с половиной часа, в основном по проселочным дорогам и смогли добраться до Тель-Авива.

Многие их друзья пропали. Выяснилось, что некоторые из них прятались в лесу в течение шести часов, прежде чем ЦАХАЛ пришел им на помощь. Другие были ранены, но выжили, сказал он.

Десятки тусовщиков до сих пор числятся пропавшими без вести, вероятно, они либо мертвы, либо взяты в заложники в секторе Газа.

Жертвы нападения ХАМАС на Израиль

На текущий момент известно о по меньшей мере 700 погибших израильтянах и гражданах третьих стран, более сотни заложников и более чем 2 тысячах раненых.

В ЦАХАЛ заявили, что захват заложников меняет правила игры, "это точка невозврата"..

Ранее в МИД Украины сообщали, что получили информацию о возможной гибели украинца в секторе Газы. Ожидается официальное подтверждение.

Позже стало известно, что проверяется информация о возможной гибели еще трех наших земляков.

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