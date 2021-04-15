Завершить вывод военного контингента планируется в течение нескольких месяцев.

Вслед за решением США НАТО также начнет вывод своих военных из Афганистана 1 мая.

Читайте такжеБайден официально сообщил о выводе войск США из АфганистанаОб этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в настоящее время там находятся около 10 тыс. военнослужащих НАТО. Завершить вывод военного контингента планируется в течение нескольких месяцев.

«В свете решения США о выводе войск министры иностранных дел и обороны НАТО обсудили сегодня дальнейшие шаги. И решили, что мы начнем вывод сил миссии «Решительная поддержка» к 1 мая <...> Мы планируем завершить вывод всех наших войск в течение нескольких месяцев»,— сказал на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг.

Решение о выводе войск глава НАТО назвал непростым и сопряженным с риском. «Мы столкнулись с дилеммой. Потому что альтернативой упорядоченному уходу является подготовка к бессрочным военным обязательствам с потенциально большим количеством войск НАТО»,— уточнил он.

Генсек Альянса также предупредил, что во время вывода военных любое нападение со стороны движения «Талибан» получит силовой ответ, передает kommersant.

«Союзники и партнеры по НАТО будут продолжать поддерживать афганский народ. Но теперь уже афганскому народу предстоит построить прочный мир»,— добавил он.

Военные альянса находятся в Афганистане с 2001 года.

Вывод войск США из Афганистана

О решение начать выводить американские войска из Афганистана накануне сообщила администрация президента США Джо Байдена. К концу 2020 года в стране оставалось 8,6 тыс. военнослужащих США. При этом прежняя администрация Белого дома достигла с властями Афганистана договоренности о выводе американских военных из страны до 1 мая 2021 года. Байден же заявил о намерении вывести военный контингент до 11 сентября.

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Автор: Ирина Погорелая