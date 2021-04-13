Мирное соглашение предусматривало вывод американских войск из страны в мае 2021-го.

Президент США Джо Байден выведет все американские войска из Афганистана к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года.

Читайте такжеВ НАТО призвали РФ вывести свои войска с территории УкраиныОб этом пишет Радио свобода со ссылкой на The Washington Post и Reuters.

Об этом решении союзникам по НАТО могут сообщить госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в Брюсселе 14 апреля.

Источники изданий не исключают, что Байден может сам сообщить об этом решении.

Отмечается, что этот шаг позволит продлить срок пребывания американского контингента в Афганистане.

Ранее "Талибан" пригрозил возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если они не уйдут до 1 мая.

Что этому предшествовало

Как известно, мирное соглашение, которое США заключило с талибами в 2020 году, предусматривало вывод американских войск из страны в мае 2021-го. Однако афганское правительство обвиняет "Талибан" в недостаточных усилиях для прекращения насилия.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что соблюсти дедлайн 1 мая будет "трудно", но, даже если он будет продлен, то ненадолго.

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин с необъявленным визитом 21 марта посетил Афганистан.

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Автор: Людмила Жерновская