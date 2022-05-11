Речь российского диктатора была пропитана ложью, считает Борис Райтшустер.

Выступление российского диктатора Путина на параде в Москве свидетельствует о его подготовке к "отступлению".

Такое мнение высказал в эфире "Радио НВ" немецкий журналист, автор книги "Путинократия" Борис Райтшустер.

По словам журналиста, речь Путина была традиционно наполнена ложью, однако по ней можно проследить некоторые изменения в риторике.

"Раньше говорил, что Украину от фашистов освобождает, Украина нападет, а теперь уже оказывается совсем другие цели были здесь. Во всем этом был виноват Запад и все. Все, как всегда, но очень важно, что нет мобилизации, и что он все-таки, мне кажется, что он понял уже, что что-то не так идет, и что он оставил себе такой поход к заднему выходу. Я боялся, что это будет более воинственно, что это будет сейчас полная мобилизация, и мы дойдем до окончательной победы. Но, может, хоть как-то он понял, что стоит все-таки выходить. Я надеюсь, но, конечно, нельзя сказать, что это стопроцентно", - сказал Райтшустер.

Он отметил, что ранее Путин заявлял об "освобождении от фашистов всей Украины", а сейчас говорит только о востоке нашей страны.

"То есть, это все-таки вербально шаг назад. Но надо учитывать, что Путин чекист, как я говорю, это может быть опять очередной обман. Может, он бдительность хочет как-то притупить. То есть, вот это надо всегда учитывать. Но все равно скорее всего он готовит такой путь к отступлению, что не точно значит, что он будет идти по этому пути, но путь он себе готовит - это да. Это или опять очередной фокус, или обман, мы еще не знаем", - говорит он.

"Всю жизнь его политика строится на обмане, на том, чтобы никто не догадался, и чтобы он все-таки по-другому делал, чем ожидают. И на Западе еще многие до сих пор этого не понимают. Но сейчас понимают больше, чем раньше, конечно. Это только после наступления. Но если бы понимали раньше, может быть, не дошло бы до этой агрессии", - резюмировал эксперт.

Накануне руководитель американской разведки сообщил, что Путин готовится к затяжной войне в Украине.