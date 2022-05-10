Американский президент Джо Байден подписанием ленд-лиза для Украины дал пощечину российскому диктатору Путину.
Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.
По его словам, Байден специально оттягивал подписание закона до 9 мая.
"Это дополнительная символическая пощечина Владимиру Путину", - подчеркнул Пионтковский.
Он добавил, что по Путину уже наносили ряд "ударов", имея в виду мировую поддержку Украины.
Ленд-лиз для Украины от США
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.
Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.
9 мая президент США Америки Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.
УНИАН рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.