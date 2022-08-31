У попавших под подозрение чиновников присутствует "эмоциональная близость к России".

Два высокопоставленных чиновника из федерального министерства экономики Германии, занимающие ключевые посты в сфере энергоснабжения, подозреваются в шпионаже в пользу России.

Об этом говорится в материале немецкой газеты Die Zeit.

В настоящее время антишпионское агентство расследует дело касательно возможного проникновения российских спецслужб в федеральное министерство экономики, где решают вопросы энергетики и, в том числе, газопровода "Северный поток-2".

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Согласно исследованию ZEIT, два высокопоставленных чиновника из министерства экономики, занимающие ключевые посты в сфере энергоснабжения, теперь находятся под прицелом Управления по защите Конституции, которое несет юридическую ответственность за контрразведку.

Сообщается, что доверенные лица министра экономики Роберта Хабека весной связались с Управлением и попросили о помощи. Они столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку-2" и уровню заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии.

"Говорят, что многие документы источали российское понимание и точку зрения, и поразительно, что аргументы часто не соответствовали официальной линии правительства. Во всех больших дискуссиях зимы, которые крутились вокруг темы поставок газа, ответственные за эту тему чиновники министерства заняли позицию, далеко отходившую от политической линии своего министра", – говорится в статье.

Когда доверенные лица Хабека связались с секретной службой, у Управления по защите конституции не было выбора кроме как начать расследование.

Разведчики проверили биографические данные подозреваемых офицеров и обнаружили "биографические аномалии". К примеру, учебная поездка в Россию в одном из случаев.

"За их передвижениями следили и проверяли, были ли полеты исключительно деловыми или было что-то подозрительное. Обратили внимание и на частные дружеские отношения. Речь идет об "эмоциональной близости к России", которая, очевидно, есть у чиновников, на которых нацелились", – пишет газета.

Журналисты также подчеркивают, что независимо от того, действительно ли сотрудники минитерства – предатели, или подозрения являются ложными, "дело политически столь же взрывоопасное, сколь и деликатное".

"В случае подтверждения это — фиаско для федерального правительства и триумф для Кремля, который успел подсадить крота, а то и несколько, вплоть до одного из важнейших министерств. Если подозрение не подтвердится, министр экономики Роберт Хабек был обманут, и ему придется объяснять, почему он нацелил спецслужбу на ветеранов министерства", — отмечают в статье.

Ранее немецие СМИ сообщали, что в Германии переживают, что российская пропаганда будет "вбивать клин" в их общество. В частности ожидается, что РФ запустит ряд фейков о дефиците газа и продовольствия в Германии.

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