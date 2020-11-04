В двух штатах легализовали марихуану для рекреационного использования, а в Орегоне - декриминализовали хранение небольших количеств тяжелых наркотиков и легализовали галлюциногенные грибы для терапевтических целей.

В день выборов президента США американцы в Нью-Джерси и Аризоне легализовали марихуану для использования в рекреационных целях, а в Орегоне одобрили терапевтическое применение псилоцибина и декриминализовали тяжелые наркотики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Так, в Нью-Джерси и Аризоне одобрили меры по легализации марихуаны для рекреационного использования.

В Южной Дакоте, по результатам подсчета почти 90% участков, избиратели поддержали легализацию препарата для медицинского и рекреационного использования. Предложение легализовать медицинскую марихуану также появилось в штате Миссисипи.

Избиратели в Орегоне поддержали использование силоцибина - галлюциногена, также известного в сыром виде как "волшебные грибы", людьми старше 21 года, которые страдают от депрессии, тревоги и ряда других заболеваний.

Также штат Орегон первым в США декриминализовал хранение небольших количеств тяжелых наркотиков, пишет The Oregonian. Теперь за хранение небольшого объема героина, кокаина и других наркотиков можно получить штраф, а не тюремное заключение.

Отмечается, что меры по употреблению наркотиков входили в число более чем ста вопросов, вынесенных на голосование в день выборов президента США, включая права на аборты и налоги.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Всеукраинский опрос от Зеленского в день выборов 25 октября

25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводилось общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов, среди которых был следующий: Поддерживаете ли вы легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

70% украинцев, которые отвечали на 5 вопросов Президента, поддержали легализацию медицинского каннабиса.

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Автор: УНИАН