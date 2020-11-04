По предварительным результатам подсчета голосов, Джо Байден уходит в отрыв от действующего президента Дональда Трампа.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает демократа Джо Байдена во всех шести ключевых штатах, однако Байден все равно опережает действующего президента.

Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов издания Politico.

Трамп выигрывает во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) с преимуществом в 8%, в Айове (6 голосов) с преимуществом в 6%, в Северной Каролине (15 голосов) с преимуществом в 2%. В Техасе (38 голосов) его преимущество составляет 6%, хотя там посчитано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.

Несмотря на это, Байден продолжает лидировать и сохраняет шансы на победу с незначительным отрывом.

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По состоянию на 7:15 по киевскому времени:

По данным Reuters, Байден набирает 205 голосов, в то время как Трамп - 136.

По данным Associated Press, у Байдена - 223 голоса, у Трампа - 136.

По данным CNN, у Байдена - 205 голосов, у Трампа - 136.

По данным FOX News, у Байдена - 227 голосов, у Трампа - 210.

Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: УНИАН