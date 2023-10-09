Политик намерен выдвинуть себя как независимого кандидата.

Роберт Ф. Кеннеди-младший в понедельник, 9 октября, объявил, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году как независимый кандидат. Он официально отказался от участия в праймериз демократов.

Издание Axios пишет, что Кеннеди может стать неожиданным соперником в напряженной борьбе между президентом Джо Байденом и его соперником Дональдом Трампом, который является лидером праймериз GOP.

Опрос Ipsos/Reuters в этом месяце показал, что в трехстороннем поединке 2024 года 33% респондентов поддерживают Трампа, 31% - Байдена и 14% поддерживают Кеннеди.

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По словам кандидата в президента США, он решил участвовать в президентской гонке из-за "тирании коррупции, которая лишает нас доступной жизни, веры в будущее и уважения друг к другу".

"Люди подозревают, что раскол в обществе намеренно срежиссирован", - заявил Кеннеди. "Им надоело быть одураченными, и они готовы вернуть свою власть".

При этом его сестра Керри Кеннеди заявила, что семья осуждает такое решение брата и считает его опасным для США.

"Бобби может носить то же имя, что и наш отец, но он не разделяет тех же ценностей, взглядов и суждений", - говорится в заявлении.

Выборы в США 2024 - последние новости

В августе в США состоялись первые дебаты претендентов на кандидата в президенты от Республиканской партии. На дебатах стало понятно, что в партии глубокий раскол в вопросе войны в Украине.

Позиция кандидатов сильно разнились. Экс-вице-президент Майк Пенс выступил за продолжение военной поддержки Украины. Губернатор Рон Десантис против втягивания США в войну, которую он назвал "территориальным спором между Украиной и Россией".

При этом Дональд Трамп, которого считают главным претендентом, заявил, что помощь Украине не является важным вопросом в политике США.

В свою очередь бывшая советница по национальной безопасности и госсекретарь США при Джордже Буше Кондолиза Райс уверена, что Вашингтон будет поддерживать Украину независимо от того, кто победит на выборах.

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