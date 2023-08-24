Бывший президент Дональд Трамп участвовать в дебатах отказался.

В Милуоки, штат Висконсин, состоялось первое крупное событие президентской кампании в США 2024 гого – дебаты восьмерых претендентов на то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. На дебатах политики продемонстрировали глубокий раскол в вопросах, касающихся войны в Украине, пишет Politico.

Законодатель Вивек Рамасвами и губернатор Рон Десантис заявили, что прекратили бы финансирование Киева. Другие отстаивали необходимость помощи Украине.

"Я считаю оскорбительным, что у нас есть профессиональные политики, которые совершают паломничество в Киев, к своему папе Зеленскому, не сделав того же для людей на Мауи (Гавайи) или южной части Чикаго", – заявил Рамасвами.

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Десантис был более сдержанным и заявил, что он прекратит помощь Украине, если европейские правительства не активизируются, чтобы "усилить свою роль".

Не все кандидаты разделяли такие призывы. К примеру, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли обвинила Рамасвами в том, что он хочет "передать Украину России" и "позволить Китаю съесть Тайвань".

Фаворит среди претендентов на кандидатуру от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп участвовать в дебатах отказался.

Выборы президента США - это надо знать

В 2024 году США будут выбирать нового президента. Сейчас президентская кампания начинает набирать обороты - продолжается процесс избрания Республиканской и Демократической партиями единых кандитатов на выборах.

Единым кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США 2024 года пытаются стать, в частности, экс-президент Дональд Трамп, экс-вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис.

Майк Пенс выступает за продолжение военной поддержки Украины, видя в отражении российских военных в Украине национальный интерес США.

Десантис в свою очередь считает президента России Владимира Путина, развязавшего войну против Украины, преступником, но убежден, что "еще большее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в число" жизненно важных национальных интересов Соединенных Штатов.

Трамп утверждает, что противодействие России в ее вторжении в Украину не является жизненно важным стратегическим интересом Америки, регулярно критикует помощь Украине и обещает через сутки после избрания завершить войну.

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