Идея невовлечения в конфликт – шаткая позиция, от которой любому избранному президенту США придется отказаться, уверена Райс.

В 2024 году Соединенные Штаты Америки будут избирать нового президента. И хотя до праймериз еще далеко, президентская гонка уже набирает обороты.

Экс-советник по национальной безопасности и госсекретарь США при президенте-республиканце Джордже Буше Кондолиза Райс уверена, что Вашингтон будет поддерживать Украину независимо от того, кто победит на выборах.

"Американский президент, кто бы он ни был сейчас или в будущем, конечно, может апеллировать к усталости американцев от глобальных конфликтов: пусть кто-то другой этим занимается! Но я думаю, что в конечном итоге Америка и ее народ всегда справлялись со своей задачей – и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, в случае с терактом 9/11, а теперь и в Украине. Я думаю, вы это увидите. Вы увидите это снова", — заявила Райс в эфире BBC Newsnight.

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Она отметила, что среди республиканцев сейчас сформировались три лагеря – те, кто поддерживают Украину, те, кто поддерживает но хочет дополнительных проверок использования выделенной помощи, и, наконец, изоляционисты.

"Да, звучат голоса изоляционистов (приверженцев направления во внешней политике, в основе которого лежит идея невовлечения в дела иных государств, наций – УНИАН), но опять же… Как только кто-то станет президентом Соединенных Штатов, я думаю, он поймет, что это шаткая позиция, позволяющая миру вокруг нас и нашей дипломатии рушиться. Я думаю, что любой президент США (который займет такую позицию) в конечном итоге окажется очень непопулярным среди американцев", – добавила Райс.

Выборы президента США - это надо знать

В конце августа состоялось первое крупное событие президентской кампании в США 2024 гого – дебаты претендентов на то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии. На дебатах политики продемонстрировали глубокий раскол в вопросах, касающихся войны в Украине.

Позиция кандидатов сильно разнятся. Экс-вице-президент Майк Пенс выступает за продолжение военной поддержки Украины. Губернатор Рон Десантис выступает против втягивания США в войну, которую он называет "территориальным спором между Украиной и Россией".

Экс-президент Дональд Трамп, которого называют главным претендентом стать кандидатом от республиканцев, утверждает, что помощь Украине в противодействии России не является жизненно важным стратегическим интересом США.

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