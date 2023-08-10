Сейчас Белый дом консультируется с Украиной и Конгрессом.

В Государственном департаменте США заявили, что гарантии безопасности Украины будут зафиксированы таким образом, чтобы пережить любого американского президента.

Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер, когда у него спросили относительно заявлений 45-го президента Дональда Трампа. Тот регулярно критикует помощь Украине и обещает через сутки после избрания завершить войну .

"Нужно заключить долгосрочные соглашения о безопасности, которые переживут любую администрацию, любое правительство - как здесь, в США, так и среди наших союзников и партнеров, которые подписались на такие же долгосрочные обязательства", - подчеркнул Миллер.

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По словам чиновника, сейчас идет обсуждение гарантий с Украиной и Конгрессом, чтобы понять долгосрочную структуру финансирования.

Война в Украине - роль США

Как ранее сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны США предоставили Украине $66,2 миллиарда: $43,1 млрд - военной помощи, $20,5 млрд - экономической и $2,6 млрд - гуманитарной. Это самый большой объем поддержки, предоставляемой Штатами любой другой стране мира со времен плана Маршала.

В июле сообщалось, что Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине.

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