Правда это никоим образом не накладывает на Камалу Харрис или Джо Байдена каких-то формальных обязательств.

Демократическая партия США сделала поддержку Украины частью своей официальной политической стратегии. Соответствующий параграф появился в официальной программе партии, утвержденной на партийном съезде и размещенной на сайте партии.

Большая часть программы, которую демократы называют "платформой", ожидаемо концентрируется на вопросах внутренней политики и проблемах экономики США. Лишь последний раздел посвящен международной политике и начинается он с Европы, в частности Украины.

Как указано в программе, целью действующей администрации президента США является защита украинского суверенитета, сохранение единства трансатлантических альянсов США и предотвращение эскалации и прямого конфликта с Россией.

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"США преуспели на всех трех фронтах. Под руководством президента Байдена Америка предоставила Украине оружие, а также дипломатическую и экономическую поддержку, необходимую для защиты ее суверенитета от российской агрессии", - говорится в документе.

Также демократы хвастаются созданием коалиции из более 50 стран мира, которые предоставляют Украине военную помощь. Также упоминаются экономические санкции, наложенные на Россию.

"Администрация Байдена-Харрис также помогла защитить гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины от неспровоцированных нападений России и работала над восстановлением торговли украинской сельскохозяйственной продукцией для поддержки глобальной продовольственной безопасности", - говорится в программе демократов.

В документе также есть упрек в адрес Дональда Трампа, которого обвиняют в том, что "за закрытыми дверями Трамп поддерживает политику подталкивания Украины к сдаче суверенной территории Путину".

В программе демократы отмечают, что администрация США "никогда не отвернется от своих союзников" и "будет продолжать поддерживать Украину, чтобы остановить преступления Путина и сдержать угрозу от России для союзных государств и жизненно важных интересов Америки".

Вместе с тем издание AP-News отмечает, что в США кандидаты на выборные должности традиционно не имеют юридического обязательства придерживаться платформы своей партии, "а часто и не придерживаются ее".

"То, что выражается платформами, обычно мало влияет на гонку и вряд ли будет иметь большое влияние на день выборов", - пишет агентство.

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Как писал УНИАН, позиции Харрис и Трампа по Украине и НАТО являются диаметрально разными. В то время как Харрис обещает продолжать в целом ту же политику, что вел Джо Байден, Трамп имеет совсем другие взгляды на мировую политику.

Вместе с тем, некоторые обозреватели считают, что Камала Харрис не понимает специфику войны в Украине и, вероятно, имеет личный конфликт с Владимиром Зеленским. Вероятной причиной эксперты считают то, что до сих пор ее обязанности были мало связанными с внешней политикой.

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