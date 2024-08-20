Президент США подвел итоги своей карьеры и заявил, что планирует использовать пять месяцев своего президентства, чтобы успеть "сделать еще больше".

Президент США Джо Байден на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго выступил с речью, в которой подвел итоги своей деятельности на посту президента. Среди своих успехов он упомянул и Украину и ее способность противостоять российской агрессии, сообщает "Голос Украины".

Байден подчеркнул, что ни он, ни его преемница Камала Харрис не собираются склоняться перед Путиным:

"Трамп преклонит колени перед Путиным. Я никогда так не делал и вам обещаю — Камала Харрис никогда не будет этого делать. Путин думал, что захватит Киев за три дня. Три года спустя Украина еще свободна". Видео дня

Он также отметил успехи своей администрации в укреплении мировых альянсов.

"Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО", - подчеркнул он.

Байден также призвал американцев голосовать за Харрис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.

"Америка, я отдал тебе лучшее. Я отдавал тебе лучшее 50 лет, - сказал президент США.

Выборы в США - Байден снялся с гонки

Как писал УНИАН, в конце июня состоялись первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках борьбы за следующую президентскую каденцию. Байден разгромно проиграл эти дебаты, после чего соратники начали настойчиво призывать его сняться с выборов и дать шанс более перспективному кандидату.

В конце концов, после почти месяца раздумий, Байден снялся с выборов. Позже он объяснил свое решение тем, что дает путь младшему поколению демократов ради спасения американской демократии. Новым кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис, которая по результатам опросов уже опережает Дональда Трампа, в частности, в одном из ключевых для результатов голосования штатов.

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