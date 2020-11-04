По предварительным результатам подсчета голосов, Джо Байден уходит в отрыв от действующего президента Дональда Трампа.

Жители американских штатов Аляска и Гавайи последними закончили голосовать на выборах президента США, после чего избирательные участки закрылись по всей стране.

Голосование на Аляске и на Гавайях завершилось в 7:00 утра по киевскому времени.

По предварительным результатам подсчета голосов, Джо Байден уходит в отрыв от действующего президента Дональда Трампа.

По состоянию на 7:15 по киевскому времени:

По данным Reuters, Байден набирает 205 голосов, в то время как Трамп - 136.

По данным Associated Press, у Байдена - 223 голоса, у Трампа - 136.

По данным CNN, у Байдена - 205 голосов, у Трампа - 136.

По данным FOX News, у Байдена - 227 голосов, у Трампа - 210.

Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: Денис Прядко