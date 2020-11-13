Победа Джо Байдена добавляет ему 16 голосов выборщиков.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил в штате Джорджия.

Победа Байдена добавляет ему 16 голосов выборщиков, сообщает НВ со ссылкой на СNN.

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Таким образом всего у него уже 306 голосов из 270 необходимых для победы на выборах.

Байден стал первым демократом за 28 лет, одержавшим победу в Джорджии. Ранее это удалось сделать Биллу Клинтону в 1992 году.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН