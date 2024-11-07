Мало признаков того, что Европа готова выступить и вооружить Киев, если Трамп откажется от поддержки.

После победы Дональда Трампа на выборах в США Украину могут вынудить отказаться от оккупированных территорий и пойти на переговоры с Москвой. При этом, как пишет The Times, мало признаков того, что Европа готова в одиночку вооружать Киев, если США самоустранятся от этой поддержки.

Как напоминает издание, Трамп неоднократно во время предвыборной кампании обещал "прекратить войну в Украине в течение 24 часов". При этом единственный возможный способ сделать это быстро – заключить "мирное соглашение" о прекращении огня, которое будет предусматривать отказ Украины от территорий.

Трамп также поддерживает дружеские отношения с Владимиром Путиным, и, скорее всего, российский лидер поддержит заморозку конфликта, что позволит ему заявить, что его "СВО" достигла успеха.

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В своей победной речи Трамп уже дал понять, что его новая администрация будет выполнять данные обещания. Его обращение к американским избирателям заключается в том, что вопрос Украины должен быть быстро урегулирован.

Однако, как пишет The Times, такое "мирное соглашение" будет означать капитуляцию перед Россией и поощрение агрессии:

"Это не только предательство украинцев, которые и так пожертвовали многим, но и худший сигнал для Путина или будущего российского лидера. Спецоперации по созданию угрозы для Восточной и Северной Европы, как военным путем, так и с помощью гибридной войны и диверсий, дают положительные результаты - для Кремля".

Как отмечает издание, существуют сценарии, при которых Трамп будет проводить менее дружественную Путину политику. Так, несколько известных историков и экспертов выдвинули идею о том, что он назначит сильных людей, которые убедят его не сдаваться России.

И хотя с Трампом возможно все, но пока это выглядит как выдача желаемого за действительное, отмечается в статье.

Роберт О'Брайен, который является наиболее вероятным кандидатом на должность госсекретаря, объяснил доктрину Трампа как "мир через силу", наращивание вооруженных сил США для сдерживания главного противника Америки - Китая. Однако он также предполагает, что Украина будет вынуждена уступить.

При этом, хотя с момента выдвижения Трампа на пост президента в Европе велись разговоры, континент должен сделать шаг вперед и взять на себя финансирование и поддержку Украины, когда США откажутся от нее, однако, за исключением некоторых заявлений после победы Трампа о европейской солидарности, нет никаких значимых признаков этого, отмечает The Times.

Победа Трампа на выборах - последствия для Украины

Как писало издание WSJ, у Трампа пока нет конкретного плана по завершению войны, однако один из вариантов предполагает отказ Украины от членства в НАТО на 20 лет и заморозку линии фронта. В обмен на это США продолжат снабжать Украину достаточным количеством оружия для противостояния возможному повторному нападению России.

А как писал CNN, победа Трампа будет иметь тяжелые последствия для Украины. Трамп предпочитает быстрое решение проблем и скорее всего, не захочет тратить на войну в Украине деньги. К тому же, победа Трампа может усложнить и позицию Зеленского, учитывая его сложные отношения с новоизбранным президентом США.

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