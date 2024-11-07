WP пишет, что реакция украинских чиновников на победу Трампа неоднозначна.

Поздравления украинских чиновников новому президенту США Дональду Трампу были быстрыми и содержательными, однако мало скрывали опасения и неопределенность, которые сейчас нависают над будущим Украины, пишет The Washington Post.

В частности, многие украинские политики признали, что для получения оружия от США, которое нужно для войны с РФ, необходимо убедить Трампа поддержать Украину в конфликте, который он, скорее всего, считает очень дорогим.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал победу Трампа "впечатляющей". В частности он вспомнил и о "замечательной встрече", которую политики провели в сентябре в США.

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"Но насколько Зеленский и Трамп найдут общий язык - особенно учитывая их непростую историю - еще предстоит выяснить, особенно потому, что Трамп выразил опасения относительно дальнейшей поддержки военных усилий Украины", - подчеркнули в издании.

Также Зеленский отмечает, что Украина должна продолжать бороться и не идти на любые территориальные компромиссы, но страна очень зависит от экономической и военной помощи США, пишет The Washington Post.

В свою очередь Трамп пообещал закончить войну в Украине как можно скорее. Во время своего обращения 6 ноября он заявил:

"Я не собираюсь начинать войны. Я собираюсь остановить войны".

Однако некоторые украинские чиновники надеются, что смена власти в США может помочь Киеву.

"Теперь, когда Трамп снова стал президентом, Украина становится вопросом его успеха или неудачи. Теперь это его личное дело", - подчеркнул председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.

По словам чиновника, Трамп не хочет, чтобы в будущем говорили, что "при его руководстве" он потерял Украину.

"Это теперь его личная история, и она будет одним из маркеров того, будет ли он успешным президентом и войдет в историю или нет", - добавил Мережко.

Также некоторые чиновники утверждают, что война в Украине вступила в новую фазу.

"Это конец эпохи и начало новой. Для Украины - и не только для нас - это означает, что ничего не будет делаться так, как в последние 2,5 года", - отметил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах. По его словам, кандидат от демократов вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. В то же время он не сомневается, что вице-президент США "будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью".

В то же время обозреватель CNN Ник Пейтон Уолш считает, что Украина столкнется с жестокой реальностью после победы Дональда Трампа на выборах. По словам аналитика, Трамп непостоянен и непредсказуем, особенно в таких сложных и длительных вопросах, как внешние конфликты.

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