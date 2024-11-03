Отмечается. что Трамп и Харрис выразили резко противоположные видения роли Америки в поддержки Украины.

На фоне продолжающегося наступления России, потери новых территорий и растущего числа жертв среди населения перед Украиной маячат два совершенно разных варианта будущего. Решающими станут президентские выборы в США. Ведь в зависимости от того, кто на них победит, будет сформирован дальнейший курс страны, пишет The New York Times.

"Бывший президент Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, и вице-президент Камала Харрис, кандидат от демократов, выразили резко противоположные видения роли Америки в войне, а также в военном альянсе НАТО, который долгое время служил щитом против российской агрессии", - говорится в публикации.

Чтобы не поставить под угрозу поддержку главного военного покровителя, украинские чиновники пытаются избегать токсичных межпартийных сражений и выдвигать аргументы, которые могли бы понравиться обоим лагерям, пишет издание.

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Отмечается, что отдельные заявления Трампа вызвали опасения, что в свячае своей победы он заставит украинцев заключить плохую сделку с Москвой, прекратив военную поддержку.

"Дональд Трамп совершенно непредсказуем - как в негативном, так и в позитивном смыслах… Трамп может совершенно непредсказуемо занять позицию, которая полностью заблокирует помощь Украине, или он может столь же непредсказуемо решить оказать Украине поддержку, которую ни Джозеф Байден, ни Камала Харрис никогда не рассмотрят", - предположил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Что касается Камалы Харрис, то, как указывается в статье, ее считают более предсказуемой на посту президента США. Однако, при этом предполагается, что она будет проводить политику, схожую с политикой администрации Байдена, и это таит в себе другой набор проблем для Киева. В частности, сдержанный ответ Байдена на представленный президентов Украины план победы усилил растущее чувство разочарования.

"Многие украинцы считают, что администрация Байдена запугана страхом прямой конфронтации с Москвой, что приводит к чрезмерно осторожному и медленному ответу, который в конечном итоге обречет их на медленное поражение", - пишет NYT.

Как недавно отметил отставной генерал-майор австралийской армии и научный сотрудник исследовательской группы Lowy Institute Мик Райан, на посту президента США Харрис придется решать центральную проблему поддержки Украины: хочет ли она, чтобы Украина победила, и готова ли предоставить для этого необходимые ресурсы:

"Если ответ на этот вопрос положительный, это потребует от Соединенных Штатов и НАТО изменения своей стратегии и более тесного согласования стратегии НАТО и Украины, чтобы довести войну до победы".

В NYT констатировали, что на данный момент нет никаких признаков того, что США предоставят Украине затребованную военную поддержку, и что Вашингтон готов взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для прочного мира.

По мнению обозревателя Коваленко, независимо от того, кто победит на выборах в США, Россия будет охотно использовать возможный хаос из-за внутренних партийных политических баталий, которые могут последовать сразу после голосования:

"Меня больше пугает не январь 2025 года, когда состоится инаугурация, а период сразу после выборов… Россия в полной мере воспользуется выборами в США, когда внутриполитические события будут доминировать, отвлекая американское общество от Украины и других внешнеполитических вопросов".

Выборы в США 2024: какая позиция России

Напомним, как писали в CNN, на данный момент нет признаков того, что глава Путин готов сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну против Украины. По мнению экспертов, и результаты президентских выборов в США не повлияют на его решение.

После президентских выборов в США американская политика будет находиться на перепутье, и Путин попытается воспользоваться "трещинами в единстве Запада", отметил эксперт по внешней политике России и научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм.

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