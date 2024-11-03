Эксперты считают, что российский диктатор собирается воевать с Украиной до последнего, несмотря на огромные потери его армии.

Пока нет признаков того, что глава РФ Владимир Путин готов сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну против Украины. Эксперты считают, что результаты президентских выборов в США не повлияют на его решение, пишет CNN.

Эксперт по внешней политике России и научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм в интервью изданию заявил, что после президентских выборов в США американская политика будет находиться на перепутье. По его словам, Путин попытается воспользоваться "трещинами в единстве Запада".

"В отсутствие единства Запада, в отсутствие четкой демонстрации того, что у Запада и Украины есть общее видение того, чего они пытаются достичь... У Путина нет причин пересматривать то, что он делает в Украине на данный момент", - сказал Грэм.

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Эксперт отметил, что эти "трещины" могут проявиться в виде сокращения американской помощи администрацией экс-президента США Дональда Трампа и снижения роли в НАТО. Кроме того, может возникнуть раскол в Конгрессе и другие факторы, которые повлияют на поддержку Украины.

Также Грэм напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что прекратит войну в Украине всего за один день. Тем не менее эксперт не уверен в том, как это произойдет:

"Что Трамп думает сделать, какие у него есть рычаги влияния, на данный момент неясно, но я не думаю, что это быстрый процесс".

Грэм подчеркнул, что сокращение расходов США на помощь может привести к изменениям на поле боя. Масштабы войны также слишком велики для простых переговоров между Москвой и Киевом.

"Для Путина Украина - лишь средство достижения цели, а цель - дальнейшее ограничение влияния США в международных делах", - считает младший научный сотрудник программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джон Лаф.

Лаф добавил, что Трамп все же может пересмотреть свое отношение к Путину после того, как посмотрит на войну в Украине под другим углом. Он подчеркнул, что поддержка РФ Китаем станет сигналом для республиканца о том, что Пекин представляет серьезную угрозу для Вашингтона.

В издании поделились, что по данным НАТО, более 600 000 российских солдат были убиты или ранены в ходе войны в Украине. Даже такие огромные потери не являются проблемой для Путина.

Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового батальона, который участвует в Курской операции, рассказал журналистам, что враг продолжает наращивать свои силы, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. По его словам, главным элементом в этой войне для России является численность войск.

Анонимный командир из СБУ заявил изданию, что оккупанты пытаются закрепиться на серых участках фронта в Запорожской области, посылая в бой большое количество личного состава. Офицер с позывным "Банкир" отметил, что сложная система укреплений в Запорожье помогает Украине защищать линию фронта.

Другие украинские военные, которые беседовали с репортерами, рассказали, что у РФ есть и ряд других преимуществ. Среди них огромное количество беспилотников, дорогие самолеты и передовая техника.

Пресс-секретарь 15-й бригады Национальной гвардии Виталий Миловидов, который воюет в Донецкой области, сказал:

"У нас есть боеприпасы, но, как говорят артиллеристы, их никогда не хватает".

Переговоры Украины и РФ - важные новости

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что ситуация на фронте сейчас очень тяжелая, но Украине нужно выстоять, чтобы иметь слово на переговорах. По его словам, война в Украине, вероятнее всего, закончится за столом переговоров.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что правительство Украины работает над переговорами. Он отметил, что наступление ВСУ на Курскую область показало уязвимость россиян.

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