Выборы в США пройдут уже совсем скоро, но Украина до сих пор не знает, чего ожидать от кандидатов в президенты.

До выборов в США осталось совсем немного времени, но президентская гонка остается напряженной. Опросы демонстрируют, что оба кандидата — бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис — имеют равные шансы на победу. В этот же момент мир находится на одном из самых критических этапов эпохи после окончания холодной войны, пишет Foreign Policy.

Сообщается, что победа любого из кандидатов может иметь "глубокие последствия" как для войны в Украине, так и для Ближнего Востока из-за отличий в том, как Камала Харрис и Дональд Трамп будут проводить свою внешнюю политику. СМИ пишет, что от Харрис многие ожидают продолжение поддержки Украины "столько, сколько потребуется". Хотя в это же время она уходит от ответа касаемо вступления Украины в НАТО.

Трамп, в свою очередь, пугает всех, пообещав закончить полномасштабную войну в Украине за один день. Издание заявляет, что Джим Таунсенд, который занимал в администрации экс-президента США Барака Обамы пост заместителя помощника министра обороны по делам Европы и НАТО, считает, что помощь США в таком случае, скорее всего, будет "прекращена".

Видео дня

"Если только он не собирается использовать это как рычаг давления на [президента Украины Владимира] Зеленского", - добавил он. По информации СМИ, Трамп хочет подтолкнуть обе сторону к столу переговоров, сказав Зеленскому о прекращении американской помощи, а кремлевскому диктатору Владимиру Путину обратное — о том, что Украине будет оказана еще большая поддержка.

В свою очередь, другие союзники по НАТО готовятся к предполагаемому сокращению американской помощи, поэтому уже в начале 2024 года Альянс взял контроль над возглавляемой США Контактной группой по обороне Украины, чтобы "защититься от внезапных изменений в политике Вашингтона".

Тем не менее, источник издания, близкий к украинскому правительству, заявляет, что те лица, которые в Украине принимают важные решения, "довольно спокойно" относятся к выборам в США, так как, по их словам, именно Трамп начал первым поставлять летальное оружие Украине, тогда как Обама считал это "красной линией", и ввел санкции против "Северного потока-2".

"Они считают, что Путин разочарует Трампа, что, возможно, заставит его оказать Украине более активную военную помощь", - заявил источник.

Другие новости касаемо выборов в США и помощи Украине

Ранее УНИАН сообщал, продолжат ли США поддерживать Украину после выборов. Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявляет, что помощь нашей стране является не благотворительностью, а вкладом в "трансатлантическую безопасность".

Кроме того, новому президенту США предстоит сделать сложный выбор по Украине.

"Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что правительство Киева хочет членства в НАТО и ЕС как части любой сделки по отчуждению территории", - говорится в статье.

Вас также могут заинтересовать новости: