По словам Вайдель, большая часть украинцев, которая сейчас находится в Германии, должна вернуться в свою страну.

Лидер ультраправой немецкой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ее партия хочет прекратить предоставлять Украине финансовую и военную помощь. Её слова цитирует Clash Report.

"Мы прекратим выплаты Украине и любую поддержку войны, а также предъявим Украине требования о возврате значительных сумм", - сказала Вайдель.

Лидер АдГ также призвала отменить выплаты для части украинцев в Германии, особенно для военнообязанных.

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"Более миллиона украинцев в Германии получают социальные пособия. Это действительно невероятно, и с финансовой точки зрения такая ситуация больше не является устойчивой", - подчеркнула она.

По словам Вайдель, большая часть украинцев должна вернуться в свою страну, особенно молодые украинские мужчины призывного возраста.

"Речь идет о шестизначных цифрах – эти молодые люди должны, пожалуйста, вернуться", - добавила она.

Почему АдГ считает РФ настоящим другом Германии

Ранее The Telegraph писало, что немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает Россию настоящим другом Германии. Более того, эксперты считают, что АдГ рассматривает РФ как своего рода "защитника христианской Европы".

В издании напомнили, что выступая в январе на региональном съезде АдГ в Северном Рейне-Вестфалии, лидер АдГ Алиса Вайдель воспользовалась арестом двух украинцев в связи с подрывом в 2022 году газопровода "Северный поток", предназначенного для транспортировки российского газа через Балтийское море в Германию. Тогда она пообещала предъявить Украине требования о возмещении убытков, если у нее появятся такие полномочия.

Кроме того, депутат парламента Саксонии-Анхальт от АдГ Ганс-Томас Тильшнайдер, разработавший манифест партии, ранее заявил журналистам, что зацикленность партии на России, по сути, связана с деньгами. Он отметил, что Германии нужна дешёвая энергия, которую может предоставить РФ.

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