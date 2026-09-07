Почему АдГ считает РФ настоящим другом Германии: The Telegraph назвал причины

Лидер партии Алиса Вайдель заявила, что Украине следует выдвинуть требования о возмещении убытков.

Обращаясь к своим сторонникам решительным и уверенным тоном, Алиса Вайдель, лидер партии"Альтернатива для Германии" (АдГ), заявила, что её страна имеет право на "миллиарды" в виде компенсации от недружественного иностранного государства, сообщает The Telegraph.

Издание поясняет, что Вайдель имела в виду не Россию Владимира Путина. Вместо этого страной, которую она осуждала, была та, которая изо всех сил борется за собственное выживание, используя оружие и средства, предоставленные Германией и большинством стран Европы, – Украина Владимира Зеленского.

В статье упоминается, что, выступая в январе на региональном съезде АдГ в Северном Рейне-Вестфалии, Вайдель воспользовалась арестом двух украинцев в связи с уничтожением в 2022 году газопровода "Северный поток", предназначенного для транспортировки российского газа через Балтийское море в Германию.

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"Я могу сказать вам, что мы сделаем, когда получим правительственные полномочия. Мы предъявим требования о возмещении убытков. Тогда украинцы, Зеленский, просто должны заплатить за подрыв наших газопроводов. Страна, которая так поступает, не является нашим другом!", – заявила она.

Издание отмечает, что настоящим другом Германии, по мнению Вайдель и партии АдГ, является Россия.

Как и для националистических партий в других странах Европы, массовая миграция стала для АдГ прекрасной возможностью. Россия также пыталась воспользоваться этими напряжениями.

Издание отметило, что, воспользовавшись случаем, российский президент Владимир Путин в 2019 году публично осудил иммиграционную политику Меркель как "кардинальную ошибку".

"Либеральная идея предполагает, что ничего делать не нужно – мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, поскольку их права как мигрантов должны быть защищены. Что это за права? Каждое преступление должно иметь свое наказание", – заявлял глава Кремля.

Этими словами Путин стремился позиционировать себя как идеологического союзника европейских противников массовой иммиграции и открытых границ.

По мнению издания, благодаря своей особой истории как части бывшего советского блока сообщение о том, что Россия в этом вопросе на их стороне, глубже поразило бывшую Восточную Германию.

Директор программ по вопросам Европы, России и Евразии в Чатем-Хауси и эксперт по вопросам европейской крайне правой политики Грегуар Рус отметил, что с точки зрения статистики это может показаться нелогичным, поскольку земля Саксония-Анхальт приняла гораздо меньше мигрантов на душу населения, чем другие регионы Германии.

"Однако АдГ рассматривает Россию как своего рода защитника христианской Европы. Поэтому в определенном смысле все же лучше найти с ней какой-то компромисс, чем бороться с тем, кого считают своеобразным "христианским медведем"", – пояснил Рус.

Издание сообщило, что есть и более прозаические объяснения снисходительности АдГ по отношению к Путину. До разрыва, произошедшего после нападения Путина на Украину, экономические связи Германии с Россией были жизненно важными для обеих стран.

Депутат парламента Саксонии-Анхальт от АдГ Ганс-Томас Тильшнайдер, разработавший манифест партии, на прошлой неделе заявил изданию The Telegraph, что зацикленность партии на России, по сути, связана с деньгами:

"Чтобы Германия вновь стала сильной, чтобы она вновь встала на ноги, ей нужна дешёвая энергия. Россия может это предложить... Мне всё равно, кто правит в Москве, у них есть дешёвое сырьё, поэтому мы его покупаем".

Издание отмечает, что это, по сути, обращение к немцам, которых беспокоят счета за энергоносители. Напоминается, что на протяжении десятилетий Россия поставляла Германии треть её импорта нефти и более половины природного газа по относительно низким ценам.

"Решение Германии после вторжения в Украину прекратить закупки дешевого российского газа оказало ощутимое влияние на потребителей и предприятия", – говорится в статье.

По данным издания, в настоящее время в стране самые высокие цены на электроэнергию для домохозяйств среди всех членов G20.

Издание указало, что подрыв газопровода "Северный поток", который, как утверждается, совершили украинские агенты, придал вес пророссийской риторике партии АдГ.

Победа АдГ на выборах в земле Саксония-Анхальт

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным NYT, победа АдГ воспринимается как последний удар по стабильной Европе. Уже в следующем году во многих странах Европы пройдут выборы, и победа АдГ может стать предвестником дальнейших успехов ультраправых по всему региону. Эксперты отмечают, что АдГ удалось победить на выборах, поскольку они использовали фактор роста цен и высокий уровень безработицы. Издание сообщило, что весной 2027 года состоятся президентские выборы во Франции, в августе – в Испании, а уже в конце года – в Италии. И во всех этих странах ультраправые набирают обороты.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в его стране радоваться успеху АдГ могут только "идиоты или предатели". Туск отметил, что таких "немного накопилось" в оппозиционных партиях "Конфедерация" и "Право и справедливость" (PiS). АдГ одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Кандидатом партии на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.

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