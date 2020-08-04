Выборы в Беларуси: власти Минска проведут праздник в месте собрания участников протестов

Праздник посвящен Дню железнодорожных войск.

Администрация Советского района Минска проведет праздник в парке Дружбы народов тогда же, когда там будут собираться участники запланированного на 6 августа митинга в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщает местное издание tut.by.

Праздник будет проходить, согласно анонсу, с 17:00 до 21:30, его посвятят Дню железнодорожных войск. А вообще, всю неделю на этой площадке будут проводить «музыкальные вечера».

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Предыдущий митинг в поддержку Тихановской собрал, по разным данным, от 36 до почти 70 тысяч участников, и был одним из самых многочисленных за последние годы.

В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет с 4 по 8 августа включительно.

Начало досрочного голосования совпало с ежегодным обращением действующего главы государства с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию (парламенту). Впервые Александр Лукашенко обратится к гражданам не в Овальном зале Дома правительства, как это традиционно происходит, а во Дворце республики. Ожидается, что Лукашенко обозначит свои планы по развитию страны на ближайшие пять лет.

Как сообщал УНИАН, белорусская оппозиция видит в досрочном голосовании возможности для фальсификаций.

По итогам предыдущих избирательных кампаний международные наблюдатели неоднократно предлагали белорусским властям пересмотреть практику досрочного волеизъявления. Минск отвергает данные предложения, считая, что досрочное голосование соответствует международным избирательным стандартам.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Кроме Лукашенко на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

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