В Беларуси вечером прошли самые масштабные протесты за последнее время (фоторепортаж, видео)

За митингом следили милиция и силовики.

Тысячи белорусов вышли с новыми протестами на улицы Минска вечером 30 июля. Акцию еще днем анонсировала оппозиционный политик и кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Как пишет местное издание TUT.BY в парке Дружбы народов люди начали собираться еще в 16:00, около 22:00 событие закончилась.

Правозащитники говорят, что на митинг в Минске пришли около 34 тысяч человек.

Перед собравшимися выступили три представительницы объединенного штаба оппозиционеров, каждая рассказала несколько историй, как пострадала в предвыборный период от правоохранительных органов.

За собранием следили милиция и силовики.

По окончанию митинга люди зажгли фонари на телефонах.

Как сообщал УНИАН, Беларусь укрепит свою границу с Россией после задержания уже 33 россиян – членов ЧВК "Вагнера", которую связывают непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным, а также намерена "прикрутить гайки" предвыборным протестам.

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