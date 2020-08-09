Выборы в Беларуси: независимые наблюдатели сообщают о явке более 100% на некоторых участках

В Беларуси проходят выборы президента. Участки для голосования должны закрыться в 20:00.

Независимые наблюдатели рассказали о возможном превышении максимальной явки на двух участках для голосования в Минске.

Об этом сообщает TUT.BY.

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По их словам, в списках избирателей там суммарно значатся примерно 5,8 тысячи человек. По протоколам избирательных комиссий явка на досрочном голосовании на них составила около двух тысяч человек. В основной день голосования 9 августа по состоянию на 17:30 в двери гимназии, по подсчетам наблюдателей, уже зашло около 3,8 тысячи человек, а в очереди из желающих проголосовать стоят несколько сотен избирателей, и она растянулась примерно на километр, огибая здание. Таким образом, явка уже должна была превысить сто процентов.

В избирательной комиссии одного из участков отказались давать комментарии журналистам.

По словам наблюдателей, проголосовавшие люди жалуются на большое количество испорченных бюллетеней, которые им выдают: некоторые с отметинами или точками, какие-то даже повреждены — их заменяют только по требованию избирателей. Также людям в начале не разрешали ставить дату в журнале, однако, когда возмущение возросло, им разрешили ставить дату в ячейку с подписью.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента.

По данным ЦИК Беларуси, было создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом.

С 4 по 8 августа проходило досрочное голосование.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня.

65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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