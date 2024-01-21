По словам председателя комитета по внешней политике Александра Мережко, у каждого государства "должен быть какой-то минимум самоуважения".

Киев должен решительно реагировать на заявления лидеров других государств, которые ставят под сомнение суверенитет Украины. Об этом в своем Facebook написал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Он не уточнил, какого конкрентно из лидеров стран имел в виду, впрочем, очевидно, речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, у которого на среду, 24 января, запланирован визит в Украину.

На днях Фицо, среди прочего, заявил, что Украина является государством, находящимся под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ей придется отдать часть своей территории России.

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"У каждого государства должен быть какой-то минимум самоуважения. Совершенно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства делает заявления, которые ставят под сомнение суверенитет государства. Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в то государство, суверенитет которого он отрицает. Обычно в таких случаях визит отменяют, а МИД делает соответствующее заявление, направленное на защиту суверенитета и чести своего государства", - отметил Мережко.

При этом, отвечая на комментарии к своему посту, он не подтвердил, что имел в виду именно главу словацкого правительства, зато отметил, что "речь идет о принципах, а не о конкретных личностях", и это его "общее наблюдение как юриста-международника".

Отношения Словакии и Украины - последние новости

Словакия не будет помогать Украине в военном секторе, но окажет гуманитарную поддержку. Об этом накануне встречи в Ужгороде с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что встреча "будет интересной", при этом украинская сторона даже отказалась от совместной пресс-конференции.

Ранее Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласился относительно блокировки финансирования для Украины.

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