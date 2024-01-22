По его словам, именно Киев должен искать компромиссы, ведь Россия не уйдет с оккупированных территорий.

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев должен уступить территории, чтобы прекратить войну России против Украины. По его словам, это единственный способ прекратить урегулировать вооруженный конфликт.

"Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально", - сказал Фицо словацкому общественному вещателю RTVS в субботу.

Во время интервью накануне запланированной встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Фицо подтвердил свою позицию против заявки Украины на вступление в НАТО. Он заявил, что наложит вето на это решение.

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"Я ему (Шмыгалю - УНИАН) скажу, что я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для Третьей мировой войны, ничего больше", - сказал Фицо.

Скандальный политик также заявил, что "Украина не является независимой и суверенной страной", а также повторил кремлевский тезис, что страну контролируют США.

"Я подтвержду, что он не получит никакого оружия от правительства Словакии", - сказал Фицо, обвинив Украину в том, что она является "одной из самых коррумпированных наций в мире".

Пророссийская позиция Словакии

Словакия не будет помогать Украине военно, но окажет гуманитарную поддержку. Об этом накануне встречи в Ужгороде с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что встреча "будет интересной", при этом украинская сторона даже отказалась от совместной пресс-конференции.

Ранее Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном согласился относительно блокировки финансирования для Украины.

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