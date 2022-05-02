Отмечается, что цена войны в Украине включает глобальную нехватку продовольствия и удобрений, что влияет на цены для потребителей и фермеров по всему миру.

Последствия вторжение России в Украину можно сравнить с последствиями мировой войны.

Об этом интервью телеканалу ABC заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"Трудно не сделать вывод, что в какой-то степени это уже стало чем-то вроде мировой войны. Конечно, с точки зрения последствий, не ограничиваясь ужасами, от которых страдает украинский народ", - заявила Пауэр.

По ее словам, цена войны в Украине включает глобальную нехватку продовольствия и удобрений, что влияет на цены для потребителей и фермеров по всему миру.

"Мы обратились к Конгрессу с просьбой о существенном увеличении гуманитарной помощи... чтобы иметь возможность удовлетворить эти потребности", - добавила Пауэр.

Она также отметила, что идет активная работа с фермерами из более чем 80 стран по всему миру, чтобы увеличить их производство.

Напомним, по данным ООН, почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины через закрытые морские пути на фоне полномасштабного российского военного вторжения.

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