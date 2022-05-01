Несколько украинских морских портов возобновят работу, когда их будет контролировать Киев, отметили в Кабмине.

Министерство инфраструктуры Украины из-за действий российских оккупантов решило закрыть ряд морских портов.

Будут закрыты порты Херсон, Скадовск, Мариуполь и Бердянск, говорится на сайте Кабмина.

В правительстве добавили, что порты возобновят работу тогда, когда их снова будет контролировать украинская сторона.

"...Министерством инфраструктуры Украины принят приказ от 28 апреля 2022 года №256, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2022 года под №470/37806 "О закрытии морских портов". В соответствии с приказом со дня его официального опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон являются закрытыми...", - отметили в Кабмине.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города. Противнику удалось взять под контроль часть Херсонщины, а также заблокировать Мариуполь.

По официальным данным, только в Мариуполе уже погибли более 20 тысяч человек.

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