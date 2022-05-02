В марте ООН уже зафиксировала рекордный с 1990 года рост цен на продукты.

Почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины через закрытые морские пути на фоне полномасштабного российского военного вторжения.

Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, передает Радио Свобода.

"Голод не должен быть оружием, - сказал Фрик. Он призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис, ведь многие страны зависят от поставок украинской пшеницы.

Так, в марте ООН зафиксировала рекордный с 1990 года рост цен на продукты более чем на 12 процентов.

Напомним, ООН планирует денежные выплаты для 2 миллионов украинцев.

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