Островное государство готовится к предстоящей битве, но плохо будет вообще всем.

Китайское вторжение на Тайвань будет иметь худшие глобальные последствия, чем нападение России на Украину или пандемия Covid-19. Такое предупреждение озвучил президент островного государства Лай Чин-тэ на саммите парламентариев Азии в Тайбэе, пишет The Independent.

Господин Лай сказал, что остров имеет детальный план действий на случай вторжения из Китая, и высоко оценил проведение "незапланированных реальных боевых" учений в начале этого месяца для укрепления тайваньских сил обороны. Вместе с тем он подчеркнул, что реализация оборонного плана на практике будет не лучшим результатом для Тайваня.

По словам директора Межпарламентского альянса по Китаю Люка Де Пелфорда, на фоне китайской угрозы страны региона, такие как Республика Корея, Япония и Австралия, имеют осознание, что китайское вторжение на Тайвань нельзя допустить, его надо предотвратить.

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"Они (Пекин) пытались запугивать страны Глобального Юга. Они бы не решились этого сделать в западных, более богатых демократиях. Они думают, что могут издеваться и принуждать, что еще более печально", - подчеркнул Пелфорд.

Китайская угроза над Восточной Азией

Как писал УНИАН, Китай хочет прибрать к рукам важные полезные ископаемые со дна океана. Китай потратил годы на усиление влияния в Международном органе по морскому дну, который имеет полномочия в международных водах в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. МОМ в значительной степени финансируется странами-членами, и Китай дает ему больше всего денег.

Также мы рассказывали, что США в войне с Китаем могут исчерпать свои боеприпасы в течение трех-четырех недель. Запасы боеприпасов недостаточны, заявила комиссия из восьми человек, в которую вошли отставной генерал армии, бывший конгрессмен от Демократической партии и бывший посол США.

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