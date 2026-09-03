'Украина не готова к вступлению в ЕС': Мадьяр назвал причину

Премьер-министр Венгрии заявил, что его страна может согласиться на процесс вступления Украины в ЕС на основе заслуг, без каких-либо исключительных процедур и без каких-либо ускоренных процедур.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что позиция его страны не изменилась: вступление Украины в Европейский Союз должно происходить без каких-либо ускоренных процедур, сообщает Index.

Издание сообщило, что, отвечая на вопросы журналистов о поддержке переговоров Украины о вступлении в ЕС, глава правительства отметил, что было заключено политическое соглашение о восстановлении языковых, образовательных, культурных и других прав венгерского меньшинства.

"Мы просили лишь того, на что имеет право каждый человек, – возможности пользоваться собственным языком. Украина согласилась на это, приняла это соглашение, в котором определены конкретные сроки. Мы пока не видим, чтобы что-то произошло", – отметил Мадьяр.

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Он добавил, что позиция Венгрии не меняется: страна может согласиться на процесс вступления на основе заслуг, без каких-либо исключительных процедур и без каких-либо ускоренных процедур.

"Украина – страна, находящаяся в состоянии войны, и, очевидно, не готова к вступлению в ЕС, как бы ни пытались убедить Украину лидеры ЕС или стран-членов, что, по моему мнению, совершенно ошибочно", – высказал мнение премьер Венгрии.

Он напомнил, что Сербия начала процесс вступления пятнадцать лет назад, но из шести кластеров открыли лишь два.

Мадьяр назвал типичной двойной риторикой то, что страну выделяют из политических соображений, заманивая её "медовой ловушкой", как это произошло в случае с Турцией.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова назвала весьма реальными перспективы вступления Украины в ЕС до 2030 года. Матернова отметила, что переговорные кластеры потребуют многих изменений. По её мнению, Украина к этому готова. Посол ЕС в Украине добавила, что вопрос о том, насколько быстро Евросоюз и Украина смогут завершить переговоры о вступлении, будет зависеть от значительной законодательной и другой работы.

Также мы писали, что чиновники ЕС в беседе с журналистами отметили, что Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных 10-пунктным планом, согласованным в декабре 2025 года. Отмечается, что для вступления в ЕС страна должна принять тысячи европейских законов и решений, а затем получить единодушное одобрение существующих членов. Европейские чиновники считают, что при наличии достаточной воли Украина могла бы завершить технические переговоры примерно за четыре года.

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