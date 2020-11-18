В марте Совет ЕС дал свое согласие на то, что Северная Македония и Албания смогут начать переговоры об обретении членства в сообществе. Официальный старт переговоров о вступлении с двумя балканскими странами ожидался на межправительственной конференции в декабре.

Болгария заблокировала официальное начало переговоров между Европейским Союзом и Северной Македонией о вступлении последней в ЕС.

О решении Софии заблокировать европейские стремления Скопье сообщила во вторник, 17 ноября, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева после проведенной в этот же день онлайн-встречи министров ЕС, передает DW со ссылкой на Reuters.

Причинами такого шага Болгарии в отношении соседнего государства Захариева назвала до сих пор нерешённые споры вокруг вопросов истории и языка.

«На данном этапе Болгария не может поддержать проект рамочной программы относительно (начала) переговоров (о вступлении в ЕС) с Республикой Северная Македония и проведения первой межправительственной конференции», - сказала Захариева.

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В марте Совет ЕС дал свое согласие на то, что Северная Македония и Албания смогут начать переговоры об обретении членства в сообществе. Официальный старт переговоров о вступлении с двумя балканскими странами ожидался на межправительственной конференции в декабре.

Между тем, по словам Захариевой, Болгария дала согласие на начало переговоров о вступлении в ЕС для Албании.

Вступление Северной Македонии в ЕС и НАТО

В марте этого года Северная Македония стала 30-м членом Североатлантического альянса.

Что касается вступления в ЕС, то Северная Македония ждала этого 15 лет - именно столько она находится в статусе «страны-кандидата». За это время удалось решить затянувшийся спор с Грецией относительно названия страны. Однако в сентябре текущего года Болгария сообщила другим странам ЕС о существенных спорах с соседней страной языкового и исторического плана.

В Софии, в частности, считают, что после окончания Второй мировой войны в Северной Македонии «имели место этнические и лингвистические манипуляции». В соответствии с болгарской официальной интерпретацией истории, славянские жители Северной Македонии на самом деле являются болгарами, которые говорят на болгарском языке. Искусственную «македонскую» идентичность им навязал коммунистический режим Иосифа Броз Тито, заявляют в Софии.

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Автор: УНИАН