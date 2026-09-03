В Украине вводится распределение воздушных тревог по степени опасности

Правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время действия желтого уровня и, при необходимости, увеличить количество наземного транспорта.

Украинское правительство приняло решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, вводится классификация воздушных тревог по уровню опасности: желтый - это атака дронов, а красный - повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

"Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности", - пояснил он.

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Корецкий заверил, что должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям: там, где этого пока нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса.

Важно, что красный уровень будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытия.

Правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня и, при необходимости, увеличивать количество наземного транспорта.

Также будет усовершенствовано применение комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров от и к вокзалам. Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00. Корецкий добавил:

"Это четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты людей от обломков. Цель всех этих изменений - защитить людей и в то же время не позволить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критической инфраструктуры".

Тревоги в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что правительство готовит ряд мер в ответ на изменение тактики российских ударов по Украине. По его словам, также будут изменены звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге в соответствии с желтым или красным уровнем угрозы.

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