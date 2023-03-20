Мир не должны вводить в заблуждение какие-либо тактические шаги России, поддерживаемые Китаем, подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча президента Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве свидетельствует о намерении Китая обеспечить "дипломатическое прикрытие" для зверств России в Украине.

"То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, свидетельствует о том, что Китай не чувствует себя ответственным за привлечение Кремля к ответственности за жестокости, совершенные в Украине. Вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставляет дипломатическое прикрытие для того, чтобы Россия продолжала совершать те же преступления", – сказал Блинкен на пресс-конференции в Государственном департаменте.

Он также прокомментировал мирные предложения Китая и отметил, что среди них есть такие, которые США поддерживают – обеспечение ядерной безопасности, решение гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц. В то же время Блинкен отметил, что любые призывы к прекращению огня, которые не предусматривают вывода российских войск с территории Украины, "фактически будут означать поддержку ратификации российского завоевания".

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"Мир не должны вводить в заблуждение какие-либо тактические шаги России, поддерживаемые Китаем или другой страной, для замораживания войны на ее собственных условиях", – подчеркнул он.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Сегодня лидер КНР прибыл в Москву с двухдневным визитом, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. По состоянию на 19:20, как отмечал спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, переговоры Путина и Си с глазу на глаз продолжались уже около 4 часов.

Си - первый лидер, встретившийся с Путиным после того, как на прошлой неделе суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора из-за депортации украинских детей.

На встрече оба лидера называли друг друга "дорогой друг". Путин также похвалил Си и заявил, что завидует Китаю. А Цзиньпин сказал, что убежден в том, что россияне поддержат его на президентских выборах.

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