На встрече оба лидера называли друг друга "дорогой друг".

Глава Китая Си Цзиньпин сказал президенту РФ Владимиру Путину во время личной встречи 20 марта, убежден в том, что россияне поддержат его на президентских выборах, пишет Reuters.

"Я знаю, что Россия проведет президентские выборы. Под вашим сильным руководством Россия добилась больших успехов в своем процветающем развитии. Я уверен, что российский народ и в дальнейшем будет оказывать вам твердую поддержку", – заявил Си.

Путин в ответ улыбнулся. Российский диктатор еще не подтверждал своего участия в выборах, которые должны состояться в 2024 году. Представитель Кремля Дмитрий Песков быстро отметил, что Си конкретно не сказал, что Путин будет участвовать в выборах в следующем году. Он добавил, что Кремль разделяет уверенность Си в поддержке россиянами Путина.

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На встрече оба лидера называли друг друга "дорогой друг". Путин также похвалил Си и заявил, что завидует Китаю.

"За последние годы Китай сделал колоссальный рывок в своем развитии. Это вызывает неподдельный интерес во всем мире, и даже мы вам немного завидуем", – сказал он.

Встреча Путина с Си Цзиньпином - что известно

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным визитом. В понедельник в Москве состоялась встреча Си Цзиньпин и Владимира Путина.

Си стал первым лидером, который встретился с российским президентом после того, как в Международный уголовный суд выдал ордер на его арест из-за депортации украинских детей в Россию.

Украинская сторона подчеркивала, что лидер Китая мог бы использовать влияние на российского лидера, чтобы заставить прекратить войну. Британские власти также призвали лидера КНР повлиять на российского диктатора.

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