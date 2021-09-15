Чтобы все отремонтировать, специалистам потребуется не менее двух недель.

Лазерное сканирование памятника старины Стоунхенджа в Великобритании показало частично разрушение конструкций. В связи с этим проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщает ВВС.

Памятник отремонтируют впервые за 60 лет.

Отмечается, что повреждены камни перемычек, швы и бетонные стяжки. Чтобы все это отремонтировать, специалистам потребуется не менее двух недель.

Начало ремонта даже решили отметить символическим событием. Королевский монетный двор выпустит специальную памятную монету. А британца, который положил монету под один из камней в 1950-х, пригласили ее забрать.

Читайте такжеСотни людей встретили летнее солнцестояние у Стоунхенджа (фоторепортаж)Как пишет Reuters, ремонтные работы должны исправить эрозию и предыдущие ремонты.

"Четыре с половиной тысячи лет ударов ветер и дождь создали трещины и дыры на поверхности камня, и эта важная работа защитит особенности, которые делают Стоунхендж таким выразительным", – отметила старший куратор сайта с английского наследия Хизер Себир.

Стоунхендж: что известно о легендарном сооружении

Это один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Стоунхендж состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров.

В 1986 году памятник и его окрестности были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каменное мегалитическое сооружение находится в графстве Уилтшир.

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Автор: Катерина Шварц