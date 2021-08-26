Ремонтные работы продлятся до октября.

Ремонт Южного моста в Киеве, который начался 24 августа, сегодня спровоцировал масштабные пробки на подъездах к нему.

Об этом сообщается в соцсетях. В частности, с самого утра практически заблокировано движение по проспекту Бажана в сторону центра города. Временами пробка растягивалась практически до кольца на возле станции метро "Бориспольская". Таким образом, проблемы с передвижением ощутили жители крупных массивов Дарницкого района: Позняков, Осокорков, Харьковского, а также близлежащих населенных пунктов со стороны Борисполя.

"Огромная пробка, начинается с м. Бориспольская и тянется до Южного моста. Преимущественно стоят фуры. Будьте внимательны и осторожны, заранее планируйте свой маршрут", - пишет dtp.kiev.ua.

Как пишет Роман Коломиец в комментариях к одному из постов, дорожники сняли асфальт сразу с двух полос, оставив для движения одну.

Ремонт Южного моста в Киеве - что известно

На Южном мосту с 21:00 24 августа до 1 октября частично ограничено движение. На мосту проведут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Для ускорения процесса будут обновлять сразу несколько швов.

Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут проводить в направлении правого берега.

Автор: Юрий Годован