Возле Нигерии на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit произошел взрыв, затем начался пожар. Инцидент может стать причиной экологической катастрофы, ведь на борту судна может находиться более 2 миллионов баррелей нефти.
По данным businessday, на борту судна находились 10 членов экипажа. Их пока что так и не нашли.
Причины взрыва не сообщаются, однако очевидцы уже сняли последствия инцидента на видео. Огромная плавучая установка, которая может и добывать, и хранить нефть, охвачена огнем.
Из-за того, что на борту судна могло находиться много нефти, СМИ уже сообщают о серьезной угрозе экологической катастрофы.
Компания, владеющая судном, уже подтвердила взрыв и пожар, которые случились утром 3 февраля. Однако о том, живы ли члены экипажа, в пресс-релизе не сообщается.
Читайте такжеВ Сумской области кусок поля залило нефтью из-за аварии (фото)Помимо этого компания предупредила жителей Нигерии о том, что сейчас все людям стоит держаться подальше от места взрыва. Экологи уже начали бить тревогу, ведь судно практически затонуло, а вместе с ним в воде оказалась и нефть.
На видео с места происшествия можно увидеть огромные клубы черного дыма. Обломки судна лежат на воде, а местные жители стараются подплыть к месту взрыва поближе ради эффектных кадров.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Тихом океане из-за извержения вулкана произошел разлив нефти. Этот разлив стал одним из крупнейших экоцидов для Перу.