На борту судна находилось 10 членов экипажа, их пока что не нашли.

Возле Нигерии на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit произошел взрыв, затем начался пожар. Инцидент может стать причиной экологической катастрофы, ведь на борту судна может находиться более 2 миллионов баррелей нефти.

По данным businessday, на борту судна находились 10 членов экипажа. Их пока что так и не нашли.

Причины взрыва не сообщаются, однако очевидцы уже сняли последствия инцидента на видео. Огромная плавучая установка, которая может и добывать, и хранить нефть, охвачена огнем.

Из-за того, что на борту судна могло находиться много нефти, СМИ уже сообщают о серьезной угрозе экологической катастрофы.

Компания, владеющая судном, уже подтвердила взрыв и пожар, которые случились утром 3 февраля. Однако о том, живы ли члены экипажа, в пресс-релизе не сообщается.

Читайте такжеВ Сумской области кусок поля залило нефтью из-за аварии (фото)Помимо этого компания предупредила жителей Нигерии о том, что сейчас все людям стоит держаться подальше от места взрыва. Экологи уже начали бить тревогу, ведь судно практически затонуло, а вместе с ним в воде оказалась и нефть.

На видео с места происшествия можно увидеть огромные клубы черного дыма. Обломки судна лежат на воде, а местные жители стараются подплыть к месту взрыва поближе ради эффектных кадров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Тихом океане из-за извержения вулкана произошел разлив нефти. Этот разлив стал одним из крупнейших экоцидов для Перу.

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