По словам властей, нефтяное пятно на поверхности воды занимает территорию, равную 320 футбольным полям.

Правительство Перу обратилось за международной поддержкой в ​​ликвидации последствий разлива нефти у берегов Лимы.

Власти назвали его "худшим экологическим бедствием" города в новейшей истории, пишет The New York Times.

15 января мощные волны, вызванные извержением тихоокеанского подводного вулкана в архипелаге Тонга, привели к разливу нефти при разгрузке танкера на нефтеперерабатывающем заводе около Лимы. И даже спустя почти неделю после инцидента нефть все еще продолжает вымываться на местные пляжи.

По оценкам министерства окружающей среды, в воду попали около 6000 баррелей сырой нефти - намного больше семи галлонов, о которых испанская нефтяная компания Repsol, оператор нефтеперерабатывающего завода, первоначально сообщала властям.

Министерство здравоохранения предупредило, что 21 пляж представляет "серьезную опасность для здоровья", и призвало районные власти ограничить доступ к ним. Правительство заявило, что нефтяное пятно на поверхности воды простирается на территорию, равную 320 футбольным полям.

Также правительство сообщило, что попросило экспертов из Организации Объединенных Наций и Национальной группы реагирования США помочь справиться с проблемой.

"Мы столкнулись с одним из крупнейших экоцидов на нашем побережье. Государство готовит уголовные, гражданские и административные санкции", - сказал президент Перу Педро Кастильо.

По словам министра окружающей среды, Repsol могут оштрафовать на 36 миллионов долларов. Политик обвинил компанию в том, что она не уведомила власти вовремя и не смогла правильно описать масштаб разлива нефти.

В самой компании заявили, что проводят внутреннее расследование.

Кроме того, разлив нефти оставил без работы сотни рыбаков в бедных прибрежных районах и угрожает двум охраняемым морским заповедникам, где скалистые островки служат убежищем для каланов, пингвинов Гумбольдта и красноногих бакланов.

Тихоокеанские воды Перу известны своим биоразнообразием благодаря холодному, наполненному планктоном течению Гумбольдта.

"Мы наблюдаем за медленным разрушением перуанской морской экосистемы и средств к существованию тех, кто от нее зависит. Это действительно ужасно. Ни компания, ни государство не в состоянии ответить", - отметил морской биолог из экологической некоммерческой организации Oceana Peru Хуан Карлос Риверо.

Разлив нефти в Тихом океане из-за вулкана: что известно

14 января 2022 года произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного на одноименном острове в архипелаге Тонга в Тихом океане. Извержение вызвало цунами. Два человека погибли в Перу, три рыбака в США получили незначительные травмы, 150 жителей островов Манго и Атата пропали без вести.

Читайте также"Беспрецедентная катастрофа": власти Тонги впервые сообщили о жертвах после извержения вулкана (фото)Днем в субботу, 15 января, возле берегов Перу при разгрузке танкера из-за сильных волн произошел масштабный разлив нефти. В воскресенье компания Repsol впервые публично признала разлив нефти, назвав его "ограниченным". Но к понедельнику стало ясно, что она приуменьшила последствия.

При этом власти Перу не сообщали о возможных цунами и не предупреждали о потенциально опасных волнах до тех пор, пока не появилась информация о наводнениях в нескольких прибрежных районах. На севере Перу в результате стихии две женщины утонули: мощные волны затопили пляж и унесли их в море.

В пятницу, 21 января, Repsol заявила, что рассчитывает завершить очистку пострадавших пляжей и морской зоны к концу февраля.

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