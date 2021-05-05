Центр ВОЗ будет работать с партнерами по всему миру над внедрением инноваций в области сбора данных, эпидемиологического надзора и аналитики о пандемиях и эпидемиях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Германия создадут центр анализа информации о пандемиях и эпидемиях по всему миру. Штаб-квартира центра будет находиться в Берлине, благодаря ему ВОЗ рассчитывает получать более точные данные об эпидемиях «для более эффективного принятия решений и создания более безопасного мира».

Читайте такжеБольшая часть мира вступает в очень темный период из-за COVID-19 - ВОЗО создании платформы объявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, оперативное получение надежной информации «важно для всех сфер здравоохранения, но особенно когда дело доходит до обнаружения и реагирования на эпидемии и пандемии». Как считает господин Гебрейесус, пандемия коронавируса «выявила пробелы в глобальных системах сбора информации» о распространяющихся болезнях.

«Центр ВОЗ, расположенный в Берлине, станет глобальным центром, который будет работать с партнерами по всему миру над внедрением инноваций в области сбора данных, эпидемиологического надзора и аналитики о пандемиях и эпидемиях»,— сказал глава ВОЗ, которого цитирует пресс-служба организации в Twitter, передает kommersant.

Тедрос Аданом Гебрейесус ранее пожаловался, что не удается обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19. По его словам, из 832 млн прививок в мире более 82% приходится на страны с высокими и средними доходами, а на страны с низкими доходами — лишь около 0,2%. Он считает, что для вакцинации большинства взрослого населения от коронавируса в 2022 году потребуется $35–45 млрд.

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Автор: Ирина Погорелая