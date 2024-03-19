В европейских странах теперь рассматривают возможности содержания военнослужащих в армии, ведь их количество с годами становится меньше.

В европейских странах не хватает солдат, ведь они продолжают увольняться именно тогда, когда нужны НАТО. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню презентовал план, как удержать военных, который предусматривает мотивацию военнослужащих оставаться в армии. Произошло это после того, как в немецкий парламент подали годовой отчет о том, что в 2023 году около 1 537 солдат ушли из Бундесвера и сократили его численность до 181 514 военнослужащих, пишет Politico.

"Эти разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, которые имеют профессиональные армии без призыва. На встречах НАТО мы можем говорить об оборудовании, но теперь мы также говорим о ... уровне содержания", - отметил Лекорню.

Авторы материала отмечают, что в то время, как Европа занимается перевооружением на фоне войны в Украине, такие страны, как Хорватия думают над возвращением призыва в армию. А вот, к примеру, Дания планирует распространить военный призыв и на женщин.

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"Германия отказалась от призыва в 2011 году, но ввиду того, что многие военнослужащие стареют и увольняются со службы, снова обсуждается вопрос о восстановлении какой-то национальной системы службы. Для стран, которые полагаются на профессиональные армии, вызов заключается в том, чтобы сделать вооруженные силы привлекательными - что трудно сделать в условиях низкого уровня безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого использования удаленной работы", - объясняют в статье.

В Politico добавляют, что во Франции военные остаются в армии преимущественно на год меньше, чем раньше. Великобритания имеет ежегодный дефицит кадров в пределах 1 100 солдат, что эквивалентно двум пехотным батальонам, даже несмотря на то, что правительство заключило договор с частной фирмой Capita на рекрутинг.

Авторы статьи отмечают, что в этом вопросе деньги играют важную роль для того, чтобы люди оставались в армии. Одной из ключевых задач плана Франции является повышение пенсий по возрасту и зарплат. Однако проблема в том, что условия службы не очень привлекательны, ведь в армии присутствуют такие нюансы, как хроническая сверхурочная работа, многомесячное отсутствие дома и пропущенные периоды восстановления сил.

"Проблема не в наборе, а в содержании, нам нужно содержать и семьи", - подчеркнула на конференции в Париже в начале этого года адмирал, руководитель военно-морских операций ВМС США Лиза Франчетти.

В то же время новое польское правительство в начале 2024 года сообщило о повышении зарплат для военнослужащих около на 20% с целью их содержания. Минимальная месячная заработная плата польского солдата составляет 4 960 злотых (1 150 евро) до 6 000 злотых (1 351 евро). Также из-за угрозы со стороны РФ численность армии Польши выросла с 95 000 в 2015 году до 215 000 в этом году.

В свою очередь план Франции содержит помощь в поиске жилья, доступ к медицинским услугам и уходу за детьми, то есть супружеские пары, которые оба работают в вооруженных силах, даже если один из них является мирным жителем, могут вместе переводиться на другую должность.

"Я предпочитаю уменьшить количество набора, чтобы улучшить содержание кадров, чем продолжать набор, в результате которого количество удерживаемых людей постоянно уменьшается", - заверил министр вооруженных сил Франции Лекорню.

Размещение войск НАТО в Украине: последние новости

Недавно испанская газета El Pais сообщила, что военнослужащие НАТО уже находятся в Украине. По информации издания, они контролируют оружие, которое поставляется Киеву, проводят разведывательные операции и учения.

Также президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил свои планы разместить западные войска в Украине, о которых он заявлял в конце февраля. По его словам, наземная операция с участием войск Запада в Украине может необходимой "в какой-то момент".

"Возможно, в какой-то момент - я не хочу этого, я не буду брать на себя инициативу - нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать", - отметил французский лидер.

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