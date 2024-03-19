Майкл Кларк отметил, что Путин стал сильне после мятежа Пригожина.

Эксперт по вопросам обороны и безопасности, бывший генеральный директор Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк объяснил слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО в Украине. Он отметил, что французский лидер имел ввиду, что необходимо мобилизовать ресурсы, потому что Европа не может проиграть.

"Он (президент Франции Эммануэль Макрон – УНИАН) имел в виду, а именно: мы не можем позволить себе проиграть, мы не можем позволить России победить. Эта война гораздо важнее, чем сама Украина, хотя она очень, очень важна для Украины. И вот что он сказал: поскольку мы не можем позволить себе проиграть, мы должны быть готовы мобилизовать все, что потребуется. Именно это он и хотел сказать", - объяснил эксперт в интервью "Радио Свобода".

При этом он отметил, что лишь упоминание о том, что западные войска могут быть каким-то образом задействованы в Украине, создало двусмысленность.

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"Другие союзники сказали: нет, нет, мы не будем об этом говорить, потому что это вызывает именно тот страх, что мы окажемся втянутыми в европейскую войну против России напрямую", - отметил Кларк.

По его словам, после "восстание Пригожина" Путин стал сильнее, потому что контролирует активы "вагнеровцев", Росгвардии, а также влияет на ряд других ЧВК

"Они не обязательно лучше на поле боя, но они более слаженно структурированы, чем год назад, поэтому он считает, что это возможность просто продолжать оттеснять украинцев, хотя он должен знать, что они не очень хорошо воюют. И у него больше шансов получить еще какую-то территорию, пока Украина будет выведена из равновесия в ближайшие три-четыре месяца", - объяснил эксперт.

Также он считает, что этом году россияне ощутят последствия войны на своих финансах, что вызовет недовольство. По его словам, Путин дао понять, что никто не выживет, если пойдет против него – "он просто как босс мафии". Он указал, что узурпация власти может быть длительной, но не вечной.

"Вы можете продвинуться так далеко в плане власти, только уничтожив всех своих врагов или потенциальных врагов еще до того, как они станут врагами. Это параноидальная реакция. Сталин так и делал. Знаете, так поступали и некоторые цари. В конце концов, все всегда идет не так, как надо, но перед тем, как наступит этот конец, можно испытать ужасные страдания", - подытожил Кларк.

Война в Украине - последние заявления

14 марта, вканун старта так называемых выборов в РФ, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что исход войны в Украине будет решен этой весной и летом.

Позже президент Чехии Петр Павел заявил, что пока невозможно представить, что Украине и РФ удастся договориться о прекращении войны.

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