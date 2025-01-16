Китай не против участия войск КНДР в войне на стороне России, - аналитик Foreign Policy

Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией в целом отвечает интересам Китая в борьбе против Запада.

Более 11 000 северокорейских военных, а возможно, и больше, вовлечены в боевые действия на стороне России в войне против Украины. Это вызывает беспокойство у международных аналитиков. Впрочем, позиция Китая по этому поводу вызывает беспокойство, пишет в статье для Foreign Policy старший научный сотрудник и заместитель директора Индийско-тихоокеанской программы безопасности в Центре новой американской безопасности Джейкоб Стокс.

Участие Пхеньяна в войне на стороне России может стать вызовом для Китая из-за потенциальных репутационных потерь для Пекина, риска дестабилизации ситуации на Корейском полуострове и усиления коалиции Россия-Северная Корея за спиной Китая.

Однако эти предположения не совсем соответствуют реальности. Как пишет эксперт, Китай, вероятно, не только не будет противодействовать сотрудничеству Пхеньяна с Москвой, но и может увидеть в этом определенные преимущества для собственных интересов.

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Геополитическая выгода

Китай рассматривает войну в Украине как средство ослабления стратегического внимания США, которые вынуждены распылять ресурсы между Европой и Азией. Участие Северной Кореи позволяет России продолжать войну, одновременно укрепляя авторитарный блок.

Идеологическая и стратегическая основа

Пекин поддерживает тезис Москвы о "законных интересах безопасности", который соответствует китайской политике в отношении Тайваня, Индии и союзников США в регионе. Таким образом, Россия выступает не только военным партнером, но и идеологическим союзником в противостоянии с демократическим миром.

Инструментальная роль КНДР

Пхеньян стал исполнителем тех задач, которые Китай не может реализовать открыто из-за опасений санкций. Северокорейская военная помощь позволяет Китаю сохранять имидж "отстраненности", одновременно способствуя достижению целей Москвы.

Возможные риски для Китая

Хотя Китай в целом одобряет действия Северной Кореи, существуют определенные опасения. В частности, Пекин беспокоит технологическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна: Россия уже помогла КНДР с космическими и ракетными технологиями.

Кроме того, северокорейские войска, находясь в России, подвергаются негативному влиянию, что может вызвать внутренние проблемы.

Активность КНДР может подтолкнуть Сеул к оказанию военной помощи Украине, что усилит напряжение в регионе. Это также беспокоит Китай.

Стокс считает маловероятным, что Китай будет вмешиваться в сотрудничество России и Северной Кореи. Пекин рассматривает этот союз как позитив для стабильности своего режима и возможность для отвлечения США и их союзников. В то же время попытки Запада повлиять на Китай в этом вопросе выглядят малоперспективными.

Войска КНДР на фронте - последние новости

Ранее в Белом доме прокомментировали потери войск КНДР на Курщине. В частности советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия должна предоставить этим бойцам больше мешков для трупов, ведь потери будут расти.

Также ветеран АТО Евгений Дикий высказался о войсках КНДР на войне. По его словам, солдаты КНДР оказались обычным "пушечным мясом" для России.

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