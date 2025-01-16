По словам захватчиков, экипировка, вооружение и подготовка военных из КНДР была значительно лучше, по сравнению с россиянами.

Пленные оккупанты заявляют, что военных КНДР лучше готовят для боев в Курской области, чем самих российских контрактников. Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук в эфире Еспресо.

"Подразделениям нашей бригады еще не удалось взять в плен военных из КНДР. Впрочем, мы брали в плен россиян, которые рассказывали и утверждали, что вместе с ними подготовку проходили северокорейские военные. Они их ни с кем не спутали и утверждали, что это именно северокорейские военные. Интересно то, что пленные россияне рассказывали, что экипировка, вооружение и подготовка военных из КНДР была значительно лучше, чем российских контрактников", - отметил военный.

Также пленные захватчики рассказывали, что задачей северокорейских солдат были только штурмовые действия, а уже российские военные должны были закрепиться в случае успеха на позициях.

Гайдащук отметил, что, по словам российских пленных, их пытаются держать отдельно от войск КНДР во время проживания в базах подготовки.

"Отношение российских оккупантов к северокорейцам непонятно. Поскольку, по рассказам пленных россиян, они в контакт с ними не вступали. Во-первых, между ними есть языковой барьер. Во-вторых, живут, питаются и что делают северокорейцы полностью отграничены под российских оккупантов. Совместных действий, кроме боевых, у них нет", - объяснил старший сержант.

Войска КНДР на Курщине - последние новости

Ранее в Белом доме прокомментировали потери войск КНДР на Курщине. В частности советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия должна предоставить этим бойцам больше мешков для трупов, ведь потери будут расти.

Также ветеран АТО Евгений Дикий высказался о войсках КНДР на войне. По его словам, солдаты КНДР оказались обычным "пушечным мясом" для России.

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