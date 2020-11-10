Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин не договаривались о размещении в Нагорном Карабахе турецких военных.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию, передает «РИА Новости».

«Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности», - пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

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Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Денис Прядко