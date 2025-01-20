Страна стремится иметь 210 000 действующих военнослужащих и 80 000 резервистов к 2030 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о расплывчатом плане "мобилизации" большего количества молодых добровольцев "для поддержки вооруженных сил" перед лицом "ускорения опасностей" после войны в Украине. Об этом пишет Le Monde.

Макрон отметил "накопление угроз", что заставляет Францию адаптироваться. Страна стремится иметь 210 000 действующих военнослужащих и 80 000 резервистов к 2030 году.

Президент Франции также инициировал обновление стратегического обзора оборонных приоритетов, призвав к "европейскому стратегическому пробуждению".

Видео дня

"Давайте не будем обманывать себя. Конфликт в Украине не закончится завтра или послезавтра", – заявил президент Франции.

Он акцентировал, что не может быть мира и безопасности в Европе "без европейцев и без переговоров, которые ведут европейцы".

"Вызов сегодня заключается в том, чтобы дать Украине средства для того, чтобы она могла продержаться и вступить в любые будущие переговоры с позиции силы. Вызов завтра, когда боевые действия прекратятся, будет заключаться в том, чтобы дать Украине гарантии против любого возвращения к войне на ее территории, а также гарантии нашей собственной безопасности", – добавил Макрон.

Также он обратился к правительству Франции и штабу вооруженных сил с просьбой до мая наработать предложения, чтобы "дать возможность молодым добровольцам учиться в вооруженных силах и укреплять их ряды".

"Мы должны будем лучше выявлять добровольцев, тренировать их и быть способными мобилизовать их, когда придет время, чтобы поддержать армии на материковой Франции или в других местах. После профессиональной армии нам теперь нужно мобилизовать резерв профессионалов, чтобы обеспечить поддержку и подкрепление", – констатировал Эммануэль Макрон.

Вооруженные силы Франции

По данным из открытых источников, Франция имеет восьмой по величине оборонный бюджет в мире и второй по величине – в ЕС. Кроме того, она имеет самую большую по численности армию в ЕС.

Кроме того, страна имеет ядерное оружие. В запасах Франции есть 290 ядерных боеголовок.

В рейтинге армий мира от портала Global Firepower Франция занимает 7 место, опережая такие страны как Япония, Турция и Италия.

Вас также могут заинтересовать новости: