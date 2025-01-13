Киев рассматривает это как одну из гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эмманюэлем Макроном размещение иностранных войск на украинской территории.

Как сообщил президент в своем Telegram-канале, во время телефонного разговора они подробно обсудили ситуацию на поле боя и успехи Сил обороны в Курской операции. Он поблагодарил Францию за непоколебимую поддержку Украины и договорился сотрудничать с союзниками в вопросе достижения мира и разработки эффективных гарантий безопасности:

"Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги для ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу".

Отправка иностранных войск в Украину

Напомним, в прошлом году президент Франции допускал направление французских солдат на территорию Украины, однако тогда Зеленский заверил, что Парижу не придется это делать.

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Теперь Макрон выступает за создание европейской военной миссии, которая могла бы находиться на линии соприкосновения, если Украина и Россия подпишут соглашение о прекращении войны.

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