Президент не намерен начинать прямые переговоры, пока не будет выполнена предварительная работа со странами-партнерами.

Украина уже пыталась договориться с Россией о прекращении огня и обмене пленными, но Москва не выполнила договоренности. Поэтому в новых переговорах с РФ Украина и Запад должны выступать единым фронтом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на панельной дискуссии в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас был разговор о полном прекращении огня с Путиным и обмене пленными. Но он не обменял пленных. Он лжец", - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что война в Украине – это не просто конфликт двух стран, а нападение одной страны на другую.

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"Поэтому нам не нужен посредник, нам нужно, чтобы США были на нашей стороне", - подчеркнул он.

Вместе с тем Зеленский заявил о своей готовности встретиться с вице-президентом США Джей Ди Венсом, чтобы обсудить детали сделки по обмену американской военной помощи на украинские ископаемые ресурсы.

Также украинский президент отметил, что в ходе недавнего телефонного разговора Дональд Трамп дал ему свой личный номер телефона.

"Он сказал "Вы можете набрать меня, когда захотите". Я надеюсь, что Трамп действительно поможет нам. Я вижу, что он сильный человек. И если он станет на нашу сторону и не будет посредине, я думаю, он нажмет на Путина, чтобы тот закончил войну. Он может это сделать", - отметил Зеленский.

Что касается предстоящих переговоров с российской стороной, то, по словам Зеленского, сперва Украина должна согласовать общую позицию с Европой и США.

"Я встречусь только с одним россиянином – с Путиным. Только тогда, когда у нас с Трампом и Европой будет общий план. Тогда я сяду с Путиным и мы остановим войну. Я готов встретиться только при таком условии, а не в каких-либо других компромиссных условиях", – подчеркнул президент.

Перспективы мирного урегулирования: последние новости

Как писал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции заверил, что администрация Трампа стремится к "разумному урегулированию" российской войны против Украины. При этом он считает, что Европа должна тоже активизировать свои оборонные усилия.

Тем временем Кремль, вероятно, уже собирает команду для предстоящих переговоров о завершении войны против Украины. По данным источников Bloomberg, в эту команду войдет главный советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, имеющий более 50 лет дипломатического опыта. Также Путин хочет привлечь к переговорному процессу главу российской внешней разведки Сергея Нарышкина.

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